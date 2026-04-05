Момент прорыва дамбы на Геджухском водохранилище в Дагестане попал на видео

Москва5 апр Вести.В интернете появилось видео, запечатлевшее момент прорыва дамбы на Геджухском водохранилище в Дербентском районе Дагестана. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона. Причина — перенаполнение водохранилища из-за обильных осадков.

Зафиксированы локальные прорывы в дамбе Геджухского водохранилища из-за переполнения водой цитирует источник агентство ТАСС

В результате прорыва земляного вала в поселке Мамедкала подтоплены 28 домов, эвакуированы 100 человек. В микрорайоне Михайловка продолжается подтопление улиц.

Для оказания помощи направлены дополнительные силы МЧС: аэромобильная группа из 40 человек и пяти единиц техники выдвинулась в Дербентский район.

Ранее сообщалось о локальных прорывах на дамбе. Эвакуация жителей продолжается, развернуто шесть пунктов временного размещения. Всего из-за переполнения водохранилища эвакуированы более 4,1 тысячи человек.

При наихудшем сценарии в зону подтопления могут попасть четыре населенных пункта с населением свыше 20 тысяч человек. В более чем 10 муниципалитетах Дагестана введен режим ЧС.