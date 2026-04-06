В Дагестане после прорыва дамбы эвакуировали более 4 тысяч человек

Москва6 апр Вести.Из Дербенткого района Дагестана после прорыва дамбы на Геджухском водохранилище эвакуированы более 4 тысяч человек, сообщает МЧС России.

Частично эвакуированы люди из 4 населенных пунктов: Мамедкала, Юный Пахарь, Геджук и Кала. Вывезены 4 165 человек, в том числе 823 ребенка говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Для людей оборудованы 6 ПВР, в них находятся 94 человека. Остальные приняли решение остаться у родственников.

Ранее стало известно, что по факту гибели девушки и ребенка в Дербентском районе, которых смыло с дороги паводком, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Еще два человека пропали без вести, их ищут спасатели и волонтеры.