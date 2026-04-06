Двоих пропавших без вести ищут в Дербентском районе Дагестана

Москва6 апр Вести.Спасатели ведут поиски двух пропавших без вести в Дербентском районе Дагестана, сообщает ТАСС.

Как рассказал агентству министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Нариман Казимагомедов, к операции также привлекли волонтеров.

Во время прохождения основного потока воды было снесено 3 легковых автомобиля, где находились 10 человек, 2 погибших, 6 человек спасены и переданы родственникам уточнил Казимагомедов

Ранее стало известно, что в Дагестана скончались женщина и ребенок, которых спасли из воды в Дербентском районе. В региональном Минздраве сообщили, что реанимационные мероприятия оказались бесполезны.