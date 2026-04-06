В Дагестане по факту гибели девушки и ребенка в реке возбуждено уголовное дело

После гибели девушки и ребенка из-за наводнения в Дагестане возбуждено дело

Москва6 апр Вести.В Дагестане по факту гибели девушки и ребенка, которых смыло паводком с дороги, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает СУ СК России по республике.

В Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту гибели девушки и ребенка… По предварительным данным, пострадавшие были извлечены из реки и доставлены в медицинское учреждение, где впоследствии скончались говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Трагедия произошла в Дербентском районе. Девушку и ребенка пытались спасти, однако, как рассказали в региональном Минздраве, пострадавшие пробыли в воде слишком долго.

Ранее стало известно, что после разрушения плотины готовятся к эвакуации более 4 тысяч жителей района.