Москва5 апр Вести.В Дербентском районе Дагестана проводят эвакуацию жителей из-за прорыва плотины. Как сообщает ТАСС, сотрудники МЧС России планируют эвакуировать 4 165 человек, в том числе 823 ребенка.

Подтопление грозит поселкам Михайловка, Заречная, Дузлак, Сулепа Урсун и Плана.

С помощью авто с громкоговорителями проводится информирование жителей микрорайонов.

Уточняется, что в поселке Мамедкала и селе Чинар развернули четыре пункта временного размещения.

Ранее сообщалось, что 800 домохозяйств эвакуировали после разрушения плотины в Дербентском районе Дагестана.