Дамбу в Дагестане прорвало из-за переполнения водой после ливней

Москва5 апр Вести.Дамба Геджухского водохранилища в Дербентском районе Дагестана не выдержала натиска воды после обильных осадков. Земляной вал прорвало из-за переполнения водой, сообщили в МЧС России.

К месту происшествия направили дополнительные силы МЧС России. Всего в Дербентский район выдвинулись 40 специалистов и пять единиц техники.

Продолжается эвакуация жителей. Для них развернули шесть пунктов временного размещения.

По предварительным данным, 28 домов в поселке Мамедкала подтоплено, вода постепенно заполняет улицы. Оттуда эвакуировали 100 человек.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС России планируют эвакуировать из населенных пунктов, находящихся в зоне риска, 4 165 человек, из них 823 ребенка.