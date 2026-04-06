Меликов: семьям погибших при наводнении в Дагестане будет оказана помощь

Москва6 апр Вести.Семьям погибших в результате наводнения в Дагестане будет оказана помощь. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов в ходе заседания оперштаба по ликвидации последствий ЧС, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Последствия вчерашнего наводнения оказались плачевнее, чем первой его волны. К сожалению, есть погибшие. Их семьям должна быть оказана помощь из резервного фонда республики. Немедленно! сказал Меликов

Ранее стало известно о гибели девушки и ребенка, которых смыло с дороги в Дербентском районе. В селе Кирки в результате оползня погибла женщина. Еще два человека пропали без вести.