Путин поручил главам МЧС и Дагестана помочь пострадавшим от аномальных паводков

Москва6 апр Вести.Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову и главе Дагестана Сергею Меликову помогать людям, пострадавшим от аномальных паводков в республике.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент дал необходимые поручения всем соответствующим ведомствам по оказанию помощи людям. Также президент поручил завтра (7 апреля) созвать совещание с участием представителей Дагестана, МЧС, других федеральных ведомств сказал Песков

Он уточнил, что Путин заслушал доклады Куренкова и Меликова по сложившейся ситуации.

В Дагестане тяжелая ситуация сложилась из-за экстремальных погодных условий. В республике действует режим повышенной готовности. Произошли массовые отключения электричества и воды, дороги подтоплены.

Меликов сообщал, что власти Дагестана планируют попросить у федерального центра помощи в финансировании работ по берегоукреплению в горных районах, а также созданию новых гидротехнических сооружений.