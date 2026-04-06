Путин поручил созвать совещание для обсуждения ситуации в Дагестане

Москва6 апр Вести.Президент России Владимир Путин проведет 7 апреля совещание для подробного обсуждения ситуации в Дагестане, возникшей из-за аномальных осадков в республике. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что Путин дал всем соответствующим ведомствам все необходимые поручения по оказанию помощи пострадавшим.

Также президент поручил завтра созвать совещание с участием представителей Дагестана, МЧС, других федеральных ведомств с тем, чтобы детально обсудить положение, складывающееся в Дагестане сказал Песков

Ранее Дмитрий Медведев поручил "Единой России" усилить помощь Дагестану по ликвидации последствий непогоды. Он попросил направить в республику дополнительные силы и средства.