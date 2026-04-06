Москва6 апрВести.Председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поручил ЕР усилить помощь Дагестану по ликвидации последствий непогоды.
Об этом сообщили в партии. Там также указали, что запланированный на 8 апреля окружной отчетно-программный форум "Есть результат!" перенесен.
Ранее стало известно, что к мониторингу ситуации с паводками в Дагестане была привлечена авиация МЧС.