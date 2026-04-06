Москва6 апр Вести.Непогода нанесла ущерб 15,5 тысячам жителей Республики Дагестан — все они имеют право на материальную помощь от властей. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов ИС "Вести".

Надо, чтобы … 15,5 тысячи [человек, имуществу которых нанесен ущерб] получили на каждого члена семьи, чтобы у них были какие-то средства на руках отметил Меликов

Он также добавил, что власти должны постараться оптимизировать количество документов для того, чтобы помощь быстрее доходила до людей.

Обильные дожди обрушились на регион 27 и 28 марта — это привело к размыву берегов на реках, перебою в электроснабжении, в том числе в результате подтопления подстанций, обрушению ж/д и пешеходного мостов.

Новая волна ливней обрушилась на Дагестан 4 и 5 апреля — произошли подтопления домов и электроподстанций, прорыв дамбы, а также сход селей и оползня. В результате непогоды погибли несколько человек, в том числе женщина и ребенок, которых смыло в воду на трассе в Дербентском районе.

Режим ЧС был введен в Махачкале, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, Хасавюрте, Дербентском, Карабудахкентском и Хасавюртовском районах.