Спасенные из реки в Дагестане девушка и ребенок погибли

Москва6 апр Вести.Женщина и ребенок, которых вытащили из реки в Дагестане, скончались. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава республики.

Пострадавшие изначально оказались смыты в воду на трассе в Дербентском районе, откуда их эвакуировали спасатели.

Женщина и ребенок, которых паводком смыло с дороги, слишком долго пробыли в воде, их реанимация была безуспешна заявили в министерстве

По данным ведомства, еще один человек погиб в селе Кирки Кайтагского района республики. Здесь сель снес дом, в котором находилась женщина.

Ранее сообщалось, что двух человек унесло течение в Дербентском районе Дагестана. При этом семерых попавших в воду удалось вытащить на сушу.