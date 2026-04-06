Москва6 апрВести.Женщина и ребенок, которых вытащили из реки в Дагестане, скончались. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава республики.
Пострадавшие изначально оказались смыты в воду на трассе в Дербентском районе, откуда их эвакуировали спасатели.
Женщина и ребенок, которых паводком смыло с дороги, слишком долго пробыли в воде, их реанимация была безуспешназаявили в министерстве
По данным ведомства, еще один человек погиб в селе Кирки Кайтагского района республики. Здесь сель снес дом, в котором находилась женщина.
Ранее сообщалось, что двух человек унесло течение в Дербентском районе Дагестана. При этом семерых попавших в воду удалось вытащить на сушу.