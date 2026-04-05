Два человека погибли на трассе в Дагестане из-за подтопления

Москва5 апр Вести.Два человека погибли из-за подтопления участка федеральной трассы в Дербентском районе Дагестана, передает "Интерфакс".

Сильное течение смыло автомобили на трассе между поселками Мамедкала и Геджух. Люди оказались в воде как со стороны Дербента, так и со стороны Махачкалы заявил агентству руководитель Центра управления регионом республики Исрафил Исрафилов

В результате спасательной операции из воды удалось спасти семерых человек.

Ранее 5 апреля сообщалось о временном перекрытии движения транспорта на участке федеральной автодороги "Кавказ" в Дербентском районе Дагестана. Из-за повышения уровня воды тут обрушился мост. Сейчас движение возобновлено.