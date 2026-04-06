В Дагестане возбудили дела после гибели четырех человек в утонувших автомобилях

Москва6 апр Вести.Следователи возбудили в Дагестане два уголовных дела о причинении смерти по неосторожности по факту гибели людей во время их перевозки в условиях ЧС. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным ведомства, 5 апреля в Дербентском районе водитель автомобиля принял решение перевезти пять человек, несмотря на подтопление дороги из-за прорыва дамбы Геджухского водохранилища.

Транспортное средство было снесено потоком воды в канал, где произошло его затопление. В результате происшествия наступила смерть двух несовершеннолетних, находившихся в салоне автомобиля сказано в сообщении

В этом же районе произошло аналогичное происшествие с участием другой машины. В результате погибли женщина и ее несовершеннолетняя внучка.

СК выясняет все обстоятельств произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие наступлению трагических последствий.