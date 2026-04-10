Москва10 апр Вести.Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений, что привело к гибели людей. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По версии следствия, должностные лица организации, эксплуатирующей гидротехнические сооружения в Дербентском районе, не обеспечили надлежащее техническое состояние объекта, а также не устранили выявленные нарушения.

При наличии дефектов гидротехнического сооружения, отсутствии предусмотренных систем контроля, аварийно-спасательных средств и плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций... ответственными лицами не обеспечено принятие мер по предотвращению аварии сказано в сообщении

В итоге 5 апреля произошел прорыв плотины Геджухского водохранилища. Из-за этого потоки воды затопили участок федеральной трассы "Кавказ" и прилегающие территории. В результате этого погибли люди и был причинен имущественный ущерб.

Следователи задержали инженера коммерческой организации, в должностные обязанности которого входили вопросы обеспечения безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений Геджухского водохранилища.

Устанавливаются другие возможные фигуранты дела.