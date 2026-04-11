Задержан инженер, отвечавший за безопасность на дамбе в Дагестане

Москва11 апр Вести.В Дагестане следователи задержали инженера, который отвечал за безопасность эксплуатации гидротехнических сооружений Геджухского водохранилища. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) России.

В ведомстве пояснили, что специалист является подозреваемым в уголовном деле о нарушениях правил безопасности и охраны окружающей среды, которое было возбуждено после прорыва плотины Геджухского водохранилища.

Задержан инженер коммерческой организации, в должностные обязанности которого входили вопросы обеспечения безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений Геджухского водохранилища говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

В то же время следователи проверяют возможную причастность к ЧП других лиц.

Как сообщалось ранее, 5 апреля произошел прорыв плотины Геджухского водохранилища, повлекший сход значительного объема воды, затопление участка федеральной автомобильной дороги «Кавказ» и прилегающих территорий. В результате ЧП погибли люди и был причинен имущественный ущерб.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.