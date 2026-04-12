В Дагестане арестован ответственный за работу Геджухского водохранилища инженер

Москва12 апр Вести.Верховный суд Республики Дагестан принял решение арестовать инженера, ответственного за безопасную работу Геджухского водохранилища. Об этом сообщает Telegram-канал объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции РД.

Согласно материалам суда, арендатор и эксплуатирующая организация гидротехнического сооружения не устранила недостатки в состоянии сооружений и многочисленные нарушения. В контролирующий орган предоставлялись недостоверные сведения о работоспособности объекта.

Изучив материалы, суд признал основания… достаточными для избрания фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 10 июня 2026 года говорится в сообщении

11 апреля инженера, отвечавшего за безопасность эксплуатации гидротехнических сооружений Геджухского водохранилища, задержали. В СК уточнили, что специалист проходит подозреваемым в уголовном деле о нарушениях правил безопасности и охраны окружающей среды.

Прорыв плотины Геджухского водохранилища произошел 5 апреля. В результате схода значительного объема воды произошло затопление участка федеральной автомобильной дороги "Кавказ" и прилегающих территорий. Погибли люди.