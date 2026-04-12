В Дагестане задержали экс-гендиректора компании по делу о прорыве дамбы

Москва12 апр Вести.Следователи задержали в Дагестане бывшего генерального директора компании, которая занималась эксплуатацией гидротехнических сооружений в Дербентском районе республики. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Отмечается, что задержание прошло в рамках расследования уголовного дела о нарушении правил безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений, повлекшем гибель людей.

Следственные органы намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу сказано в сообщении

Как полагает СК, бывший руководитель не обеспечил соблюдение требований безопасности, а также не организовал контроль за техническим состоянием объекта. Кроме того, он не принял меры по устранению выявленных нарушений.

Ранее суд в Махачкале арестовал до 10 июня инженера, отвечавшего за безопасную эксплуатацию Геджухского водохранилища.