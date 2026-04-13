В Дагестане задержан директор предприятия по делу об отравлении 50 жителей села

Москва13 апр Вести.В Дагестане по уголовному делу о массовом отравлении жителей Карабудахкентского района задержан директор муниципального предприятия. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Дагестан в мессенджере MAX.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан продолжается расследование уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Директор водоканала … не обеспечил надлежащее качество и безопасность предоставляемых услуг водоснабжения, в результате чего в период со 2 по 4 апреля 2026 года в медицинское учреждение обратились более 50 жителей района с признаками острой кишечной инфекции сказано в сообщении

Ранее республиканский Роспотребнадзор сообщил о госпитализации 25 жителей села Карабудахкент. Уточнялось, что в населенном пункте работает противоэпидемическая бригада.

В настоящее время фигурант задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.