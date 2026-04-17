Москва17 апр Вести.По решению суда гендиректор "ДЗИВ-2" отправлен под домашний арест на два месяца по делу о разрушении Геджухской плотины в Дербентском районе Дагестана, сообщается на странице Советского районного суда Махачкалы в социальной сети "ВКонтакте".

Суд, приняв во внимание все доводы и обстоятельства, данные о личности, пожилой возраст обвиняемого (71 год) счел возможным избрать меру пресечения ему в виде домашнего ареста на 1 месяц 29 суток (до 10 июня 2026 года включительно) говорится в сообщении

Суд установил, что арендатор и эксплуатирующая организация гидротехнического сооружения, несмотря на неудовлетворительный уровень состояния объекта и многочисленные нарушения, не устраняли недостатки. Это привело 5 апреля 2026 года к разрушению Геджухской плотины, масштабному затоплению территорий, гибели людей и причинению крупного материального ущерба.