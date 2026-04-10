Москва10 апр Вести.Прорыв дамбы на реке Дарвагчай в Дербентском районе произошел из-за небезопасной эксплуатации гидротехнического сооружения собственником и организациями, использующими комплекс Геджухского водохранилища, что привело к неконтролирумому сбросу воды и затоплению прилегающей териитории, включая населенные пункты. Об этом сообщили в Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Отмечается, что материалы проверки направлены в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статьям о нарушении правил правил охраны окружающей среды при эксплуатации объекта и халатности.

Надзорное ведомство держит на контроле ситуацию, связанную с негативным воздействием вод на хозобъекты и экосистемы, а также устранение нарушений закона.