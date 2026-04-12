Дамбу на Мюрегинском водохранилище в Дагестане обезопасили от прорыва

Москва12 апр Вести.На Мюрегинском водохранилище в Дагестане предприняты меры по недопущению прорыва дамбы, сообщается в канале правительства республики в MAX.

В частности, был проведен контролируемый сброс воды, расчищено русло реки в зоне водозабора, организованы работы по перекрытию доступа воды к дамбе.

В настоящее время какие-либо риски или угрозы отсутствуют. При обследовании не было выявлено протечек через дамбу или видимых признаков угрозы ее прорыва подчеркивается в сообщении

Отмечается, что оперативные меры были предприняты в связи с обвалом грунта и возникшими опасениями относительно возможного прорыва дамбы. Однако сейчас все функционирует в штатном режиме.

По данным на 11 апреля, после обильных осадков и выхода рек из берегов в Дагестане остаются затопленными 9 населенных пунктов в 5 муниципальных образованиях.