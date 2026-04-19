ТАСС: в одном из районов Дагестана спасатели предотвратили засор плотины

Москва19 апр Вести.В Карабудахкентском районе Дагестана сотрудники МЧС предотвратили засор и разрушение плотины на водохранилище "Хала-Горк". Об сообщает ТАСС.

Скопившийся мусор снизил пропускную способность конструкции.

Своевременными действиями спасателям МЧС России удалось избежать переполнения гидротехнического сооружения и, как следствие, возможного прорыва плотины на водохранилище "Хала-Горк" сказано в сообщении министерства

По данным спасателей, существовал риск переполнения чаши водохранилища и повреждения плотины, который удалось предотвратить.