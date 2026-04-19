В Карабудахкентском районе Дагестана сотрудники МЧС предотвратили засор и разрушение плотины на водохранилище "Хала-Горк". Об сообщает ТАСС.
Скопившийся мусор снизил пропускную способность конструкции.
Своевременными действиями спасателям МЧС России удалось избежать переполнения гидротехнического сооружения и, как следствие, возможного прорыва плотины на водохранилище "Хала-Горк"сказано в сообщении министерства
По данным спасателей, существовал риск переполнения чаши водохранилища и повреждения плотины, который удалось предотвратить.