Работы по укреплению берега во избежание подтопления ведут в дагестанской Шагаде

В дагестанском селе Шагада укрепляют берег, чтобы избежать подтопления Работы по укреплению берега во избежание подтопления ведут в дагестанской Шагаде

Москва26 мая Вести.Работы по укреплению берега реки Акташ ведутся в селе Шагада во избежание подтопления, сообщила пресс-служба администрации Хасавюртовского района Республики Дагестан в мессенджере МАХ.

Ранее сообщалось, угроза подтопления в населенных пунктах Дагестана сохраняется из-за осадков, повлекших поднятие воды в реках. Так, на реке Акташ (Хасавюртовский район) расход воды составляет 270 м³/с при опасной отметке 250 м³/с (превышение на 20 м³/с).

В селе Шагада параллельно с заполнением мешков с инертным материалом ведутся работы по очистке русла и прибрежной зоны. Осуществляются берегоукрепительные мероприятия, направленные на снижение размыва береговой линии и защиту населенного пункта от возможного повышения уровня воды отметили в пресс-службе

Там уточнили, что работы ведутся в усиленном режиме, заправка задействованной техники происходит бесперебойно, ситуация находится под контролем властей.