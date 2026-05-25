МЧС: поднятие воды в реках Аркаш и Терек может обернуться подтоплением в селах

Москва25 мая Вести.Угроза подтопления в населенных пунктах Дагестана сохраняется из-за осадков, повлекших поднятие воды в реках, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике в мессенджере МАХ.

Так, на реке Акташ (Хасавюртовский район) расход воды составляет 270 м³/с при опасной отметке 250 м³/с (превышение на 20 м³/с). Уровень воды превысил опасную отметку, сохраняется угроза подтопления населенных пунктов в пойме написали в пресс-службе

Там также уточнили, что расход воды на реке Терек сейчас находится чуть ниже неблагоприятной отметки: сейчас этот показатель составляет 675 м³/с против 700 м³/с, считающихся опасными.

В населенных пунктах дежурят спасатели, они контролируют обстановку и рассказывают жителям порядок действий при возможной эвакуации.