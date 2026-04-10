МЧС направило в Дагестан дополнительные силы для ликвидации последствий паводка

Москва10 апр Вести.В МЧС РФ сообщили о дополнительной отправке сил в пострадавшие от подтоплений районы Республики Дагестан. Об этом сообщило ведомство в MAX.

По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в подтопленные районы Дагестана направлены спасатели Донского спасательного центра МЧС России в количестве 100 человек… говорится в сообщении

Спасатели, имеющие все необходимое оборудование, продолжат ликвидировать последствия паводка. Также будет доставлено 30 единиц техники.

В республике по-прежнему подтоплены более 1000 жилых домов в 8 населенных пунктах 6 муниципальных образований, 1 146 приусадебных участков, а также 70 участков дорог. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения, газоснабжения и холодного водоснабжения.

Продолжаются подворовые обходы домов, помощь оказывают волонтеры. Проводится дезинфекция и санитарная обработка пострадавших от затопления территорий.