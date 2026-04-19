Москва19 апрВести.На Северном Кавказе продолжают устранять последствия непогоды: в работах участвуют свыше 3,8 тысячи специалистов и 984 единицы техники. Также привлечена авиация МЧС. Об этом министерство сообщило в мессенджере MAX.
В настоящее время в четырех населенных пунктах Дагестана по-прежнему подтоплены 54 дома, 59 приусадебных участков и три отрезка автомобильных дорог.
Электроснабжение восстанавливают в двух муниципалитетах. В пунктах временного размещения находятся 544 человека, из них 170 детей.
Специалисты проводят дезинфекцию, адресно помогают жителям, расчищают дороги и вывозят мусор.
В Чечне подтопленных домов и земельных участков нет: идут ремонтно-восстановительные работы, комиссия оценивает ущерб, а сотрудники информируют жителей о текущей ситуации.