Паводок в Дагестане: подтоплены 54 жилых дома и 59 участков в четырех селах

Москва19 апр Вести.На Северном Кавказе продолжают устранять последствия непогоды: в работах участвуют свыше 3,8 тысячи специалистов и 984 единицы техники. Также привлечена авиация МЧС. Об этом министерство сообщило в мессенджере MAX.

В настоящее время в четырех населенных пунктах Дагестана по-прежнему подтоплены 54 дома, 59 приусадебных участков и три отрезка автомобильных дорог.

Электроснабжение восстанавливают в двух муниципалитетах. В пунктах временного размещения находятся 544 человека, из них 170 детей.

Специалисты проводят дезинфекцию, адресно помогают жителям, расчищают дороги и вывозят мусор.

В Чечне подтопленных домов и земельных участков нет: идут ремонтно-восстановительные работы, комиссия оценивает ущерб, а сотрудники информируют жителей о текущей ситуации.