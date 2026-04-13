Путин дал поручения по итогам совещания по паводкам в Дагестане

Москва13 апр Вести.Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания, на котором обсуждались вопросы ликвидации последствий паводков в Дагестане, сообщается на сайте Кремля.

Так, глава государства поручил кабмину РФ образовать правительственную комиссию, в состав которой вошли представители федеральных и региональных органов власти, а также заместитель полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Магомед Рамазанов. Возглавил правкомиссию глава МЧС России Александр Куренков. Соответствующее поручение уже выполнено.

Кабмин должен представить доклад о проведенной работе до 20 апреля. Кроме того, Путин поручил правительству России совместно с МЧС РФ докладывать о результатах ликвидации последствий паводков в Дагестане, а также о помощи пострадавшим гражданам. Ближайший доклад необходимо предоставить до 20 апреля, далее - ежемесячно.

Путин 7 апреля провел совещание по устранению последствий паводков в Дагестане.