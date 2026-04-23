Москва23 апрВести.Президент РФ Владимир Путин дал поручение оказать помощь жителям Дагестана с восстановлением жилья, включая неоформленное должным образом. Сейчас этот вопрос срочно прорабатывают, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Соответствующие поручения по итогам беседы с руководителями муниципальных образований были сформулированы. Сейчас они в срочном порядке прорабатываются в правительствесказал он
Мощные ливни прошли в нескольких районах Дагестана. В результате масштабных наводнений в конце марта и начале апреля подтопленными оказались десятки домов, приусадебных участков, смыто несколько мостов.
