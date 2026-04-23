Песков заявил о срочной проработке поручения Путина помочь жителям Дагестана

Москва23 апр Вести.Президент РФ Владимир Путин дал поручение оказать помощь жителям Дагестана с восстановлением жилья, включая неоформленное должным образом. Сейчас этот вопрос срочно прорабатывают, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Соответствующие поручения по итогам беседы с руководителями муниципальных образований были сформулированы. Сейчас они в срочном порядке прорабатываются в правительстве сказал он

Мощные ливни прошли в нескольких районах Дагестана. В результате масштабных наводнений в конце марта и начале апреля подтопленными оказались десятки домов, приусадебных участков, смыто несколько мостов.

Ранее сообщалось, что в Дагестане владельцам неоформленного жилья помогут с восстановлением.