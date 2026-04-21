В Дагестане владельцам не оформленного жилья помогут с восстановлением Президент потребовал помочь восстановить в Дагестане даже не оформленное жилье

Москва21 апр Вести.Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо помочь с восстановлением жилья в Дагестане даже тем, у кого оно не было оформлено должным образом. Об этом глава государства сообщил на совещании с главами российских муниципальных образований.

Как отметил президент, многие домовладения были построены без необходимого оформления. Безусловно, в будущем необходимо своевременно оформлять строительство, добавил он.

Но люди построили, и часто у них ничего другого, кроме того, что было построено, даже с нарушением этих нормативных документов, у них ничего нет подчеркнул Путин

Россия обязательно поможет этим людям, заявил президент.

Нужно им все равно помогать, и я вас прошу найти эти нормативные правовые решения… отметил глава государства на встрече

Президент попросил, чтобы федеральные органы власти оказали помощь людям без "излишнего формализма".

Мощные ливни прошли в нескольких районах Дагестана. В результате масштабных наводнений в конце марта и начале апреля подтопленными оказались десятки домов, приусадебных участков, смыто несколько мостов.