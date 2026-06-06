Рамазанов рассказал о восстановлении Дагестана после удара стихии Рамазанов рассказал о восстановлении Дагестана после стихийных бедствий

Москва6 июн Вести.В Дагестане продолжается ликвидация последствий стихийных бедствий. Уже завершено обследование жилых домов, попавших в зону чрезвычайной ситуации, осуществляются выплаты пострадавшим при частичной и полной потере имущества. Об этом информационной службе "Вести" рассказал председатель правительства региона Магомед Рамазанов.

Рамазанов отметил, что дагестанский народ выражает большую благодарность президенту РФ Владимиру Путину за поддержку, которая была оказана республике в тяжелый период.

На сегодняшний день ликвидация последствий продолжается. Мы уже завершили обследование жилых домов, которые попали в зону ЧС. В настоящее время осуществляются выплаты пострадавшим. Это единовременные выплаты при частичной и полной потере имущества. Также у нас сегодня сложная ситуация с оползневыми процессами. И оползневые процессы у нас затронули 13 муниципальных районов. И мы совместно с министерством России прорабатываем вопрос по переселению граждан, попавших в оползневую зону… в рамках отдельной программы рассказал Рамазанов

Рамазанов также рассказал о мерах, которые предпринимаются в превентивном порядке, чтобы в будущем подобные события не повторились.

Нами проводятся работы по расчистке русел рек, наращиванию водооградительных валов, а также расчистке подмостовых пространств. То есть проводятся мероприятия, чтобы в дальнейшем в случае ЧС указанные события не повторились сообщил Рамазанов

Ранее Межведомственный оперативный штаб подготовил проект плана по восстановлению районов Чечни и Дагестана, пострадавших при наводнении.