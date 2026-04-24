Москва24 апрВести.Межведомственный оперативный штаб подготовил проект плана по восстановлению районов Чечни и Дагестана, пострадавших при наводнении. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Ситуацию обсудили на заседании правительственной комиссии по координации работ по предупреждению и ликвидации последствий паводков.
В настоящее время согласовывается проект комплексного плана действий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и восстановлению поврежденных объектов. Его утвердят на очередном заседанииговорится в сообщении ведомства
Глава МЧС РФ Александр Куренков отметил, что в республиках достигнуты значительные результаты.
Начаты выплаты единовременной помощи и компенсаций за утрату имущества первой необходимости пострадавшему населению. Определены объекты транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры, которые необходимо восстановить в приоритетном порядкесказал Куренков
Отмечается, что серьезные повреждения получили некоторые соцобъекты. Например, в Дагестане не подлежат восстановлению сразу четыре школы, в которых в общей сложности обучается 1,5 тысячи учеников.