Подготовлен проект по восстановлению пострадавших районов Чечни и Дагестана

Москва24 апр Вести.Межведомственный оперативный штаб подготовил проект плана по восстановлению районов Чечни и Дагестана, пострадавших при наводнении. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Ситуацию обсудили на заседании правительственной комиссии по координации работ по предупреждению и ликвидации последствий паводков.

В настоящее время согласовывается проект комплексного плана действий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и восстановлению поврежденных объектов. Его утвердят на очередном заседании говорится в сообщении ведомства

Глава МЧС РФ Александр Куренков отметил, что в республиках достигнуты значительные результаты.

Начаты выплаты единовременной помощи и компенсаций за утрату имущества первой необходимости пострадавшему населению. Определены объекты транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры, которые необходимо восстановить в приоритетном порядке сказал Куренков

Отмечается, что серьезные повреждения получили некоторые соцобъекты. Например, в Дагестане не подлежат восстановлению сразу четыре школы, в которых в общей сложности обучается 1,5 тысячи учеников.