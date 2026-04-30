МЧС России решило включить в зону ЧС еще три района Дагестана

Еще три района Дагестана, пострадавшие от паводков, будут включены в зону ЧС МЧС России решило включить в зону ЧС еще три района Дагестана

Москва30 апр Вести.Еще три пострадавших от паводков муниципальных района Дагестана: Чародинский, Лакский и Тляратинский – будут включены в зону чрезвычайной ситуации (ЧС). Такое решение принято после обследования инфраструктуры районов сотрудниками МЧС, сообщает ведомство в мессенджере MAX.

О ситуации в пострадавших регионах республики доложил начальник Главного управления "Национальный центр управления в кризисных ситуациях" МЧС России Анатолий Елизаров на очередном заседании правкомиссии в Москве, которое провел глава МЧС России Александр Куренков.

Координировать ликвидацию последствий паводков в пострадавших районах Дагестана продолжает межведомственный оперативный штаб.

В Махачкале под контролем республиканского правительства укрепляют берега реки Тарнаирка и чистят коллектор, чтобы при выпадении обильных осадков не затапливало жилые дома.

В Дербентском районе аварийно-спасательные работы завершены, в Хасавюртовском продолжают работать специалисты Тульского спасательного центра МЧС России.

В Дагестане почти 10 тысяч человек получили выплаты за утраченное в результате паводка имущество, в Чечне – чуть более 7 тысяч. Глава МЧС России подчеркнул, что вопрос оказания помощи пострадавшим гражданам является одним из приоритетных в работе министерства.