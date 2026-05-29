Москва29 маяВести.Глава МЧС России Александр Куренков провел заседание правительственной комиссии по координации работ по предупреждению и ликвидации последствий паводков в Дагестане и Чечне, сообщает ведомство в мессенджере MAX.
На нем было заявлено, что на данный момент основные усилия сосредоточены на оказании финансовой помощи пострадавшим людям. Этот вопрос находится на контроле президента РФ.
В Республике Дагестан средства выплачены по более 32 тысячам заявлений, в Чеченской Республике – по более 33 тысячамговорится в публикации
Работа по установлению фактов для назначения выплат продолжается.
В Дагестан завершено обследование всех поврежденных домов, результаты направлены в Минстрой.
В южных районах республики Роснедра прогнозируют опасные оползневые процессы.
В обеих субъектах действуют все системы жизнеобеспечения населения, восстановлено транспортное сообщение в 37 муниципалитетах на 709 участках дорог и 64 моста.
В Дагестане специалисты возводят на берегах рек защитные дамбы, снесены 115 незаконных построек, расчищено 17 километров русел.
В Чечне освобождены от воды несколько домов, подтопленные во время недавних дождей, восстанавливаются размытые участки дорог.
Куренков предупредил, что до 31 мая, под данным Росгидромета, осадки будут продолжаться, и обратил внимание представителей регионов на необходимость расчистки русел рек, а также пространств под мостами.