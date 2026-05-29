Более 60 тысяч пострадавших от паводков получили выплаты в Дагестане и Чечне

Более 60 тысяч пострадавших от паводков получили выплаты в Дагестане и Чечне

Москва29 мая Вести.Глава МЧС России Александр Куренков провел заседание правительственной комиссии по координации работ по предупреждению и ликвидации последствий паводков в Дагестане и Чечне, сообщает ведомство в мессенджере MAX.

На нем было заявлено, что на данный момент основные усилия сосредоточены на оказании финансовой помощи пострадавшим людям. Этот вопрос находится на контроле президента РФ.

В Республике Дагестан средства выплачены по более 32 тысячам заявлений, в Чеченской Республике – по более 33 тысячам говорится в публикации

Работа по установлению фактов для назначения выплат продолжается.

В Дагестан завершено обследование всех поврежденных домов, результаты направлены в Минстрой.

В южных районах республики Роснедра прогнозируют опасные оползневые процессы.

В обеих субъектах действуют все системы жизнеобеспечения населения, восстановлено транспортное сообщение в 37 муниципалитетах на 709 участках дорог и 64 моста.

В Дагестане специалисты возводят на берегах рек защитные дамбы, снесены 115 незаконных построек, расчищено 17 километров русел.

В Чечне освобождены от воды несколько домов, подтопленные во время недавних дождей, восстанавливаются размытые участки дорог.

Куренков предупредил, что до 31 мая, под данным Росгидромета, осадки будут продолжаться, и обратил внимание представителей регионов на необходимость расчистки русел рек, а также пространств под мостами.