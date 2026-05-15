Москва15 маяВести.В Дагестане и Чечне восстановили системы жизнеобеспечения населения, нарушенные паводком. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МЧС России.
Из двух пунктов временного размещения, расположенного в Дагестане, домой вернулись 66 человек, включая 17 детей.
В обоих регионах восстановлены все системы жизнеобеспечения населениясказано в сообщении министерства
7 мая сообщалось, что в Дагестане не осталось подтопленных домов и приусадебных участков. Также было полностью восстановлены энерго- и газоснабжение.
В настоящее время продолжается работа по оценке нанесенного паводком ущерба. Выплаты уже получили почти 29 тысяч пострадавших.