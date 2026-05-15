В Дагестане и Чечне восстановили поврежденные паводком системы жизнеобеспечения

Москва15 мая Вести.В Дагестане и Чечне восстановили системы жизнеобеспечения населения, нарушенные паводком. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МЧС России.

Из двух пунктов временного размещения, расположенного в Дагестане, домой вернулись 66 человек, включая 17 детей.

В обоих регионах восстановлены все системы жизнеобеспечения населения сказано в сообщении министерства

7 мая сообщалось, что в Дагестане не осталось подтопленных домов и приусадебных участков. Также было полностью восстановлены энерго- и газоснабжение.

В настоящее время продолжается работа по оценке нанесенного паводком ущерба. Выплаты уже получили почти 29 тысяч пострадавших.