В Дагестане не осталось подтопленных домов и приусадебных участков

Вода ушла из всех подтопленных домов и приусадебных участков в Дагестане В Дагестане не осталось подтопленных домов и приусадебных участков

Москва7 мая Вести.В Республике Дагестан больше нет подтопленных домов и приусадебных участков. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Также полностью восстановлены энерго- и газоснабжение.

В регионе нет подтопленных жилых домов и приусадебных участков написано в канале министерства в MAX

Прибывшие в республику спасатели из других регионов постепенно заканчивают свою работу. В частности, это сделала группировка спасателей Тульского спасательного центра МЧС России.

Тем не менее, в регионе продолжает оказываться адресная помощь и аварийно-восстановительные работы.