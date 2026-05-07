Москва7 маяВести.В Республике Дагестан больше нет подтопленных домов и приусадебных участков. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Также полностью восстановлены энерго- и газоснабжение.
В регионе нет подтопленных жилых домов и приусадебных участковнаписано в канале министерства в MAX
Прибывшие в республику спасатели из других регионов постепенно заканчивают свою работу. В частности, это сделала группировка спасателей Тульского спасательного центра МЧС России.
Тем не менее, в регионе продолжает оказываться адресная помощь и аварийно-восстановительные работы.