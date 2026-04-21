В Чечне и Дагестане стабилизируется паводковая обстановка

Москва21 апр Вести.В Чеченской Республике и Республике Дагестан паводковая обстановка стабилизируется — продолжается откачка воды из затопленных помещений. Об этом рассказало МЧС России.

В Дагестане в двух населенных пунктах остаются подтопленными 49 жилых домов, 52 приусадебных участка и 3 участка автодорог. В 15 пунктах временного размещения (ПВР) продолжают пребывать 546 человек.

Проводится откачка воды из затопленных помещений, обработка и дезинфекция помещений соцобъектов, домов и прилегающих территорий, а также уборка участков. Ко всему прочему, продолжаются работы по восстановлению газоснабжения.

Продолжает работу межведомственный оперативный штаб... Особое внимание уделено восстановительным работам, социальной поддержке, приему и оформлению заявлений на выплаты гражданам, признанными пострадавшими при ЧС говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Все экстренные службы Республики Дагестан непрерывно работают в пострадавших районах. Проводятся подворовые обходы, адресно оказывается помощь пострадавшим.

В Чечне подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет. Проводятся восстановительно-ремонтные работы, комиссии оценивают ущерб.

Всего к ликвидации от РСЧС привлечено более 2,4 тыс. специалистов и 563 единицы техники, в том числе авиация МЧС России.