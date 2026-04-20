МЧС России: в Чечне и Дагестане стабилизируется паводковая обстановка

Москва20 апр Вести. В Чеченской Республике и Республике Дагестан паводковая обстановка стабилизируется. Об этом заявило МЧС России.

В Дагестане в двух населенных пунктах все еще подтоплены 49 жилых домов, 52 приусадебных участка и 3 участка автодорог. В 15 пунктах временного размещения (ПВР) находятся 546 человек — всем нуждающимся оказывается психологическая помощь.

Специалисты МЧС проводят работы по откачке воды из затопленных помещений, выполняют специальную обработку и дезинфекцию помещений соцобъектов, жилых домов и прилегающих территорий. Также продолжаются работы по восстановлению газоснабжения и уборке территорий.

По поручению главы МЧС России Александра Куренкова продолжает работу межведомственный оперативный штаб для координации работ по ликвидации последствий ЧС под руководством заместителя министра Алексея Кострубицкого. Особое внимание уделено восстановительным работам, социальной поддержке, приему и оформлению заявлений на выплаты гражданам, признанными пострадавшими при ЧС говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

В Чечне подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет. Проводятся восстановительно-ремонтные работы, комиссии оценивают ущерб.

Всего к ликвидации от РСЧС привлечено более 2,4 тыс. специалистов и 563 единицы техники, в том числе авиация МЧС России.