Москва24 апрВести.Сотрудники МЧС России продолжают ликвидировать последствия дождевого паводка в Дагестане и Чечне. Подтопленных жилых домов и приусадебных участков в регионах нет, отмечает ведомство.
В Дагестане специалисты восстановили энергоснабжение в полном объеме. Продолжается восстановление газоснабжения в двух муниципальных образованиях, а также идут работы по восстановлению холодного водоснабжения в Карабудахкентском районе.
На данный момент в 14 пунктах временного размещения находятся 557 человек, из них 174 ребенка.
Продолжает работать межведомственный оперативный штаб для координации работ по ликвидации последствий ЧС.
Спасатели МЧС России проводят дезинфекцию и санитарную обработку пострадавших от затопления территорий и социально значимых объектов, откачивают воду, проводят работы по удалению ила, оказывают адресную помощь людямотмечается в сообщении
Также от граждан было принято более 200 тысяч заявлений в целях мер социальной поддержки, выплаты проведены уже по 5293 заявлениям.
В Чеченской Республике специалисты проводят восстановительно-ремонтные работы. Принято около 28 тысяч заявлений, проведены выплаты по 8 561 заявлению.