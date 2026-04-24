Сотрудники МЧС продолжают ликвидацию последствий паводка в Дагестане и Чечне

Москва24 апр Вести.Сотрудники МЧС России продолжают ликвидировать последствия дождевого паводка в Дагестане и Чечне. Подтопленных жилых домов и приусадебных участков в регионах нет, отмечает ведомство.

В Дагестане специалисты восстановили энергоснабжение в полном объеме. Продолжается восстановление газоснабжения в двух муниципальных образованиях, а также идут работы по восстановлению холодного водоснабжения в Карабудахкентском районе.

На данный момент в 14 пунктах временного размещения находятся 557 человек, из них 174 ребенка.

Продолжает работать межведомственный оперативный штаб для координации работ по ликвидации последствий ЧС.

Спасатели МЧС России проводят дезинфекцию и санитарную обработку пострадавших от затопления территорий и социально значимых объектов, откачивают воду, проводят работы по удалению ила, оказывают адресную помощь людям отмечается в сообщении

Также от граждан было принято более 200 тысяч заявлений в целях мер социальной поддержки, выплаты проведены уже по 5293 заявлениям.

В Чеченской Республике специалисты проводят восстановительно-ремонтные работы. Принято около 28 тысяч заявлений, проведены выплаты по 8 561 заявлению.