Москва18 июлВести.В Дагестане восстановлено движение к 99 населенным пунктам из 102. Об этом сообщает региональный главк МЧС. В республике практически полностью возобновлено транспортное сообщение, которое было нарушено в результате паводков.
По состоянию на 17 июля транспортное сообщение восстановлено на 26 участках дорог к 99 населенным пунктам в республикепроинформировала пресс-служба МЧС Дагестана
По данным МЧС, в настоящее время транспорт не может проехать по трем автодорогам в трех муниципалитетах. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. В них задействованы 35 единиц специальной дорожной техники и 100 дорожных рабочих.