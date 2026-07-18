Восстановлено движение к 99 населенным пунктам из 102 в Дагестане

МЧС: в Дагестане после паводков восстановлено движение к 99 населенным пунктам Восстановлено движение к 99 населенным пунктам из 102 в Дагестане

Москва18 июл Вести.В Дагестане восстановлено движение к 99 населенным пунктам из 102. Об этом сообщает региональный главк МЧС. В республике практически полностью возобновлено транспортное сообщение, которое было нарушено в результате паводков.

По состоянию на 17 июля транспортное сообщение восстановлено на 26 участках дорог к 99 населенным пунктам в республике проинформировала пресс-служба МЧС Дагестана

По данным МЧС, в настоящее время транспорт не может проехать по трем автодорогам в трех муниципалитетах. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. В них задействованы 35 единиц специальной дорожной техники и 100 дорожных рабочих.