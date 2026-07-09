В Дагестане из-за ливней машины не могут проехать к 58 населенными пунктами В Дагестане транспортное сообщение прервано с 58 населенными пунктами

Москва9 июл Вести.В результате прошедших с 7 по 8 июля сильных ливней в Дагестане транспортное сообщение прервано с 58 населенными пунктами в восьми районах. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Из-за непогоды серьезно повреждена дорожная инфраструктура сразу в нескольких муниципалитетах республики.

К ликвидации последствий стихии привлечены 18 единиц дорожной техники и 51 рабочий отмечается в сообщении в мессенджере MAX

Наиболее сложная обстановка сохраняется в Чародинском районе. Машины не могут проехать в 24 населенных пункта. Движение закрыто на нескольких участках дорог. На отдельных направлениях движение уже восстановлено по временной схеме, однако на большинстве участков еще идут аварийно-восстановительные работы.