Москва9 июлВести.В шести муниципальных районах Дагестана из-за повышения уровня воды в реках без энергоснабжения остаются 62 населенных пункта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Республики в MAX.
От газоснабжения отрезаны 14 населенных пунктов в трех муниципальных районах.
Кроме того, в Гергебильском районе Дагестана ввели режим ЧС. Из зоны подтопления эвакуированы свыше 100 человек.
Без энергоснабжения оставались 62 населенных пункта в шести муниципальных районах, без газоснабжения — 14 населенных пунктов в трех муниципальных районахсказано в сообщении
Кроме того, на текущий момент без транспортного сообщения остаются 63 населенных пункта в 10 муниципальных районах. Основные дороги планируется расчистить либо обеспечить объездами к концу текущего дня.
Ситуация находится на особом контроле специалистов, которые ведут мониторинг на гидротехнических сооружениях, водохранилищах и дамбах в горных районах.
Аварийно-восстановительные работы проводятся там, где позволяет уровень воды. Наиболее сложная ситуация сохраняется в Кизилюртовском районе.