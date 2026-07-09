В Дагестане без света остаются свыше 60 населенных пунктов В Дагестане из-за наводнения обесточены свыше 60 населенных пунктов

Москва9 июл Вести.В шести муниципальных районах Дагестана из-за повышения уровня воды в реках без энергоснабжения остаются 62 населенных пункта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Республики в MAX.

От газоснабжения отрезаны 14 населенных пунктов в трех муниципальных районах.

Кроме того, в Гергебильском районе Дагестана ввели режим ЧС. Из зоны подтопления эвакуированы свыше 100 человек.

Без энергоснабжения оставались 62 населенных пункта в шести муниципальных районах, без газоснабжения — 14 населенных пунктов в трех муниципальных районах сказано в сообщении

Кроме того, на текущий момент без транспортного сообщения остаются 63 населенных пункта в 10 муниципальных районах. Основные дороги планируется расчистить либо обеспечить объездами к концу текущего дня.

Ситуация находится на особом контроле специалистов, которые ведут мониторинг на гидротехнических сооружениях, водохранилищах и дамбах в горных районах.

Аварийно-восстановительные работы проводятся там, где позволяет уровень воды. Наиболее сложная ситуация сохраняется в Кизилюртовском районе.