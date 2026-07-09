На территории Гергебильского района Дагестана введен режим ЧС В Гергебильском районе Дагестана введен режим ЧС из-за подъема уровня рек

Москва9 июл Вести.В Гергебильском районе Дагестана ввели режим ЧС из-за подъема уровня рек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Республики в MAX.

В зоне подтопления находятся 14 домовладений и 18 приусадебных участков, расположенные в двух населенных пунктах двух муниципальных районов. Из опасного района эвакуированы более 100 человек, примерно треть из которых - дети.

Без транспортного сообщения на текущий момент остаются 63 населенных пункта в 10 муниципальных районах сказано в сообщении

Также наблюдаются перебои со светом и газоснабжением: без электроэнергии остаются 62 населенных пункта в 6 муниципальных районах, без газа - 14 населенных пунктов в трех муниципальных районах.

В настоящее время, где позволяет ситуация, специалисты ведут аварийно-восстановительные работы. В некоторых местах их проведению мешает высокий уровень воды в реках.

Наиболее сложная обстановка сохраняется в Кизилюртовском районе в связи со сбросами воды и ограниченной пропускной способностью реки Сулак в нижнем течении.