Шестьдесят пять спасателей прибыли в Манапкалу из-за поднятия воды в реке Сулак

Оперативные группы спасателей прибыли в Манапкалу Дагестана Шестьдесят пять спасателей прибыли в Манапкалу из-за поднятия воды в реке Сулак

Москва9 июл Вести.Группы спасателей прибыли в Манапкалу, где в связи с угрозой подтопления жилых секторов и придомовых территорий проводят эвакуацию жителей, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Дагестан в мессенджере МАХ.

В Кизилюртовский район с. Манапкала прибыли оперативные группы спасателей. Организовано непрерывное наблюдение за состоянием русла реки в круглосуточном режиме написали в пресс-службе

Личный состав в количестве 65 человек и техника приведены в полную готовность.

В связи с экстренным сбросом воды на Чиркейской ГЭС, из-за которого повысился уровень воды в реке Сулак, из Манапкалы эвакуируют жителей трех улиц Манапкалы, это около 50 домовладений с населением порядка 300 человек.

Ранее также сообщалось, что движение транспорта на автомобильной дороге Кизилюрт – Костек на участке с 3-го по 8-й километр (в районе Манапкалы) закрыто для движения в связи с угрозой подтопления.