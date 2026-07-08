Москва8 июл Вести.Представители администрации Кизилюртовского района начали эвакуировать жителей дагестанского села Манапкала, сообщил ТАСС со ссылкой на временно исполняющего полномочия главы муниципалитета Магомеда-Гаджиява Кадиева.

Получили рекомендации по эвакуации жителей четырех населенных пунктов из-за возможного подтопления. В зону потенциального риска попадают населенные пункты Кизилюртовского района: Нижний Чирюрт, Манапкала, Султанянгиюрт и Нечаевка, где существует угроза подтопления жилых секторов и придомовых территорий. В настоящее время приступили к эвакуации жителей трех улиц Манапкалы, это около 50 домовладений с населением порядка 300 человек. В других населенных пунктах угрозы населению нет. Специалисты мониторят ситуацию рассказал он

В время экстренного совещания КЧС, отчет о котором опубликован в Telegram-канале администрации, Кадиев также уточнил, что четыре пункта временного размещения (ПВР), развернутые на базе школ в селах Гельбах, Манапкала, Султанянгиюрт (СОШ №2), готовы принимать жителей.