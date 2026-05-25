Москва25 маяВести.В сельском поселении Троицкое Сунженского района Ингушетии, по данным на 18.00 25 мая, эвакуированы 75 местных жителей, из которых 30 дети. Причиной стал подъем уровня воды в реке Сунжа, сообщает региональный главк МЧС России.
В населенном пункте работает аэромобильная группировка, сотрудники которой проводят подворовые обходы и вывозят жителей из затопленных домовладений.
Граждан размещают у родственников, для них также подготовлены пункты временного размещения (ПВР) в городах Карабулак, Сунжа, Сунженском и Джейрахском районах. Кроме того, ПВР, который может вместить до 500 человек, действует в школе №2 поселения Троицкое.
На месте работают 104 человека и 28 единиц техники, из них от МЧС России – 63 человека и 14 единиц техники.
По состоянию на 18.00 25 мая, уровень воды в реке Сунжа составляет 270 сантиметров, при этом за час он понизился на 10 сантиметров. Неблагоприятная отметка составляет 300 сантиметров, опасная отметка – 340 сантиметров, пояснили в ГУ МЧС России по Республике Ингушетия.