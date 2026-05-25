В Ингушетии из-за подтоплений эвакуированы 75 человек

Москва25 мая Вести.В сельском поселении Троицкое Сунженского района Ингушетии, по данным на 18.00 25 мая, эвакуированы 75 местных жителей, из которых 30 дети. Причиной стал подъем уровня воды в реке Сунжа, сообщает региональный главк МЧС России.

В населенном пункте работает аэромобильная группировка, сотрудники которой проводят подворовые обходы и вывозят жителей из затопленных домовладений.

Граждан размещают у родственников, для них также подготовлены пункты временного размещения (ПВР) в городах Карабулак, Сунжа, Сунженском и Джейрахском районах. Кроме того, ПВР, который может вместить до 500 человек, действует в школе №2 поселения Троицкое.

На месте работают 104 человека и 28 единиц техники, из них от МЧС России – 63 человека и 14 единиц техники.

По состоянию на 18.00 25 мая, уровень воды в реке Сунжа составляет 270 сантиметров, при этом за час он понизился на 10 сантиметров. Неблагоприятная отметка составляет 300 сантиметров, опасная отметка – 340 сантиметров, пояснили в ГУ МЧС России по Республике Ингушетия.