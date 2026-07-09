Движение транспорта в районе Манапкалы в Дагестане перекрыто Участок трассы Кизилюрт – Костек в Дагестане перекрыт из-за угрозы подтопления

Москва9 июл Вести.Участок трассы Кизилюрт – Костек в районе села Кизилюрт – Костек закрыт для движения транспорта, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан в Telegram-канале.

В связи с экстренным сбросом воды на Чиркейской ГЭС с 22.00 8 июля 2026 года и до особого распоряжения будет полностью перекрыто движение транспорта на автомобильной дороге Кизилюрт – Костек на участке с 3-го по 8-й километр (в объезд села Манапкала Кизилюртовского района) написали в пресс-службе

Там уточнили, что из-за увеличения объемов сброса воды автодорога может быть подтоплена.

Водителей попросили выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что жителей села Манапкала начали эвакуировать в связи с поднятием уровня воды в реке Сулак после сброса воды с ГЭС.