Москва17 июнВести.В Гумбетовском районе Дагестана селевой поток сошел на проезжую часть трассы Хасавюрт – Тлох. Движение на участке перекрыто. Об этом сообщает ГКУ "Дагестанавтодор".

В Гумбетовском районе, на участке км 107 автомобильной дороги "Хасавюрт – Тлох" движение автотранспорта временно закрыто в связи со сходом селевого потока… На место перебрасывается необходимая техника

говорится в Telegram-канале учреждения

На месте уже работают специалисты, ведется расчистка. Пока водителям необходимо выбирать альтернативные пути.