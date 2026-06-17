Москва17 июнВести.В Гумбетовском районе Дагестана селевой поток сошел на проезжую часть трассы Хасавюрт – Тлох. Движение на участке перекрыто. Об этом сообщает ГКУ "Дагестанавтодор".
В Гумбетовском районе, на участке км 107 автомобильной дороги "Хасавюрт – Тлох" движение автотранспорта временно закрыто в связи со сходом селевого потока… На место перебрасывается необходимая техникаговорится в Telegram-канале учреждения
На месте уже работают специалисты, ведется расчистка. Пока водителям необходимо выбирать альтернативные пути.