Из-за сошедшего селя закрыто движение на трассе в Гумбетовском районе Дагестана

Селевой поток сошел на дорогу в Гумбетовском районе Дагестана Из-за сошедшего селя закрыто движение на трассе в Гумбетовском районе Дагестана

Москва17 июн Вести.В Гумбетовском районе Дагестана селевой поток сошел на проезжую часть трассы Хасавюрт – Тлох. Движение на участке перекрыто. Об этом сообщает ГКУ "Дагестанавтодор".

В Гумбетовском районе, на участке км 107 автомобильной дороги "Хасавюрт – Тлох" движение автотранспорта временно закрыто в связи со сходом селевого потока… На место перебрасывается необходимая техника говорится в Telegram-канале учреждения

На месте уже работают специалисты, ведется расчистка. Пока водителям необходимо выбирать альтернативные пути.