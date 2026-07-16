Москва16 июлВести.Транспортное сообщение прервано с Тляратинским и Цунтинским районами Дагестана, а также Бежтинским участком из-за схода селевых потоков и скальных обвалов, сообщается в MAX-канале ГКУ "Дагестанавтодор".
Транспортное сообщение с Цунтинским и Тляратинским районами прерваноговорится в сообщении
Уточняется, что из-за схода селевого потока на 107-м километре трассы Гунибское шоссе – Вантляшевский перевал также прервано транспортное сообщение с Бежтинским участком. Расчистка дорог начнется в светлое время суток. Техника дежурит на местах.