Обвал скальных пород произошел на дороге Буйнакск – Гимры – Чирката в Дагестане

Скальные породы обрушились на автодорогу в Дагестане, движение перекрыто Обвал скальных пород произошел на дороге Буйнакск – Гимры – Чирката в Дагестане

Москва22 июн Вести.Обрушение скальных пород произошло на 43 км автодороги Буйнакск – Гимры – Чирката в Дагестане. Об этом сообщает ГКУ "Дагестанавтодор" в мессенджере MAX.

Участок дороги, ведущий из Временного поселка в Ахульго, закрыт.

Сегодня, ориентировочно в 18:30, в Унцукульском районе, на участке км 43 автомобильной дороги регионального значения Буйнакск – Гимры – Чирката произошел обвал скальных пород верхового откоса говорится в сообщении

Отмечается, что машины могут объехать участок по дороге Араканская площадка – Унцукуль – Сагринский мост.

На место происшествия для расчистки выдвинулся фронтальный погрузчик. Решается вопрос о переброске тяжелого экскаватора.