Москва22 июнВести.Обрушение скальных пород произошло на 43 км автодороги Буйнакск – Гимры – Чирката в Дагестане. Об этом сообщает ГКУ "Дагестанавтодор" в мессенджере MAX.
Участок дороги, ведущий из Временного поселка в Ахульго, закрыт.
Сегодня, ориентировочно в 18:30, в Унцукульском районе, на участке км 43 автомобильной дороги регионального значения Буйнакск – Гимры – Чирката произошел обвал скальных пород верхового откосаговорится в сообщении
Отмечается, что машины могут объехать участок по дороге Араканская площадка – Унцукуль – Сагринский мост.
На место происшествия для расчистки выдвинулся фронтальный погрузчик. Решается вопрос о переброске тяжелого экскаватора.